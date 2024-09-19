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Минпросвещения РФ планирует убрать гольф и чирлидинг из уроков физкультуры

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения России собирается убрать гольф и чир-спорт из школьных уроков физкультуры, так как они не соответствуют "отечественному историческому опыту и традициям".

Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Изменения вносятся в федеральные образовательные программы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в части исключения из федеральных рабочих программ по учебному предмету "Физическая культура" вариативных модулей спорта "Гольф" и "Чир-спорт", - сообщается в пояснительной записке.

Там отмечается, что данные дисциплины не соответствуют "отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам".

Ведомство планирует также убрать упоминания о зарубежных игроках, тренерах и соревнованиях - "в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта".

"Кроме этого, проектом приказа из федеральных образовательных программ термины "гендерный", "толерантность", "буллинг", "семейное насилие" заменены на понятные и нейтральные формулировки, доступные для понимания обучающимися", - добавляется в пояснительной записке.

В ней также говорится о том, что данный проект приказа призван возвратить систему образования "к национальному воспитательному идеалу, что является одной из приоритетных государственных задач, направленных на укрепление общероссийской гражданской и культурной идентичности, являющихся важнейшими условиями обеспечения национальной безопасности России в сферах образования и культуры".

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Минпросвещения РФ
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