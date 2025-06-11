Поиск

Космические снимки предложили считать доказательством нарушений природоохранных законов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Росприроднадзор инициировал поправки в законодательство о признании космических снимков юридическим доказательством при рассмотрении дел о нарушении природоохранных законов, сообщила в Telegram глава ведомства Светлана Радионова.

"Представьте: спутник четко фиксирует незаконную свалку или разработку карьера без лицензии. Снимки есть, координаты точные, ущерб очевиден. Но действующее законодательство не признает их юридическим доказательством. Росприроднадзор уже инициировал поправки в законодательство. Космоснимки должны стать полноценным инструментом госконтроля", - говорится в со‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌общении.

По приведенным данным, съемка 227,7 тысячи кв. км территории России стоит 183,3 млн рублей. "Копейки по меркам госбюджета, но серьезная сумма для природоохранного ведомства", - считают в Росприроднадзоре.

Росприроднадзор прорабатывает соглашение с "Роскосмосом" о получении уже обработанных снимков в автоматическом режиме на безвозмездной основе. Кроме того, предлагается создать IT-центр с искусственным интеллектом для анализа космоснимков. Предполагается, что ИИ будет круглосуточно мониторить тысячи объектов, мгновенно фиксировать изменения и прогнозировать экологические, экономические и социальные риски.

Росприроднадзор Светлана Радионова Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Пскове отправил зампреда "Яблока" Шлосберга под домашний арест

Военная операция на Украине

Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ

Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ

Бывший глава Минприроды заявил, что новый экологический нацпроект наследует ошибки старого

Подданную Дании, воевавшую в рядах ВСУ, заочно осудили в РФ на 26 лет

Экс-глава ФБК Леонид Волков заочно приговорен к 18 годам колонии за экстремизм

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

ЦИК решил отложить выборы в некоторых муниципальных образованиях Курской области

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });