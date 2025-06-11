Космические снимки предложили считать доказательством нарушений природоохранных законов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Росприроднадзор инициировал поправки в законодательство о признании космических снимков юридическим доказательством при рассмотрении дел о нарушении природоохранных законов, сообщила в Telegram глава ведомства Светлана Радионова.

"Представьте: спутник четко фиксирует незаконную свалку или разработку карьера без лицензии. Снимки есть, координаты точные, ущерб очевиден. Но действующее законодательство не признает их юридическим доказательством. Росприроднадзор уже инициировал поправки в законодательство. Космоснимки должны стать полноценным инструментом госконтроля", - говорится в со‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌общении.

По приведенным данным, съемка 227,7 тысячи кв. км территории России стоит 183,3 млн рублей. "Копейки по меркам госбюджета, но серьезная сумма для природоохранного ведомства", - считают в Росприроднадзоре.

Росприроднадзор прорабатывает соглашение с "Роскосмосом" о получении уже обработанных снимков в автоматическом режиме на безвозмездной основе. Кроме того, предлагается создать IT-центр с искусственным интеллектом для анализа космоснимков. Предполагается, что ИИ будет круглосуточно мониторить тысячи объектов, мгновенно фиксировать изменения и прогнозировать экологические, экономические и социальные риски.