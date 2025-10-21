Поиск

Спутниковые снимки помогают Росприроднадзору выявить 85% нарушений

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Абсолютное большинство нарушений природоохранного законодательства со 100% достоверностью выявляется с помощью космических снимков, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова президенту Владимиру Путину.

"Сегодня мы с "Роскосмосом", обладая космическими снимками, дистанционным зондированием Земли, 85% нарушений определяем благодаря космическим снимкам. Туда, куда не ступала нога инспектора, мы можем добраться вот этим космическим "глазом". Все предприятия понимают, что они не остались без пригляда. Мы выступаем с инициативой введения обязательности вот этих юридически значимых требований дистанционного зондирования Земли, чтобы мы могли уже не подтверждать их в натуре. Потому что когда мы попытались, - мы получаем снимок, потом выходим на место - в 100% случаев мы подтверждаем результат. У нас не было неподтверждённого результата ни одного", - сказала она.

Радионова подчеркнула, что признание космических снимков юридическим доказательством при рассмотрении дел о нарушении природоохранных законов снизит нагрузку на инспекторский состав и будет иметь другие положительные эффекты: "Будем видеть то, что происходит в Амурской области, Магадане, Чите, - в дальних, удалённых регионах, куда мы добраться можем только исходя из погодных условий, - иногда сезонно, иногда только вертолётами".

Летом Росприроднадзор уже инициировал поправки в законодательство о признании космических снимков полноценным инструментом госконтроля. По приведенным тогда данным, съемка 227,7 тысячи кв. км территории России стоит 183,3 млн рублей. "Копейки по меркам госбюджета, но серьезная сумма для природоохранного ведомства", - отмечало ведомство.

Радионова также отметила, что под надзором находятся 25 тысяч объектов добычи полезных ископаемых, но только 7% из них подлежат плановым проверкам. Остальные работают по профилактическим мероприятиям.

