Поиск

В РФ планируют сделать распорядок дня школьников более сбалансированным

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В правительстве РФ готовят предложения по формированию распорядка дня школьников, который учтет время на занятия, продленку, спорт и домашнее задание и исключит вредные для здоровья детей факторы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Нам нужна система формирования распорядка дня школьника, которая будет учитывать и время занятия в школе, и для этого унифицировано расписание (в школах с 1 сентября 2025 года), продленку, временно-дополнительные секции, включая спорт, и подготовку домашнего задания. День ребенка должен быть сбалансирован, так же, как и его питание. Это очень важно, и мы готовим предложения", - сказал он на правительственном часе в Госдуме в среду.

По его словам, правительство РФ видит создание для всех обучающихся в российских школах таких условий, где исключены, насколько это возможно, все негативные факторы, которые влияют на здоровье школьников, такие как чрезмерные нагрузки, зависимость от гаджетов, низкая физическая активность, неправильное питание, стресс из-за учебы и отношений со сверстниками.

Чернышенко выразил надежду, что балансировка нагрузки ввиду унификации расписания уроков с нового учебного года даст свой результат.

"Давайте вместе посмотрим, что у нас получится и будем оперативно корректировать, вводить дополнения, если это понадобится", - отметил зампред правительства РФ.

Кроме того, он заявил, что правительство проработает возможность постепенного повышения возраста предоставления бесплатного горячего питания в школах.

"Мы понимаем, что сбалансированное организованное питание у детей вырабатывает правильные привычки, и чем дольше это будет в школе, тем это будет это правильнее, будет залогом их будущего здоровья, поэтому будем работать для постепенного повышения возраста предоставления бесплатного горячего питания", - сказал Чернышенко.

РФ Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Пскове отправил зампреда "Яблока" Шлосберга под домашний арест

Военная операция на Украине

Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ

Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ

Бывший глава Минприроды заявил, что новый экологический нацпроект наследует ошибки старого

Подданную Дании, воевавшую в рядах ВСУ, заочно осудили в РФ на 26 лет

Экс-глава ФБК Леонид Волков заочно приговорен к 18 годам колонии за экстремизм

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

ЦИК решил отложить выборы в некоторых муниципальных образованиях Курской области

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });