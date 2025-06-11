В РФ планируют сделать распорядок дня школьников более сбалансированным

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В правительстве РФ готовят предложения по формированию распорядка дня школьников, который учтет время на занятия, продленку, спорт и домашнее задание и исключит вредные для здоровья детей факторы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Нам нужна система формирования распорядка дня школьника, которая будет учитывать и время занятия в школе, и для этого унифицировано расписание (в школах с 1 сентября 2025 года), продленку, временно-дополнительные секции, включая спорт, и подготовку домашнего задания. День ребенка должен быть сбалансирован, так же, как и его питание. Это очень важно, и мы готовим предложения", - сказал он на правительственном часе в Госдуме в среду.

По его словам, правительство РФ видит создание для всех обучающихся в российских школах таких условий, где исключены, насколько это возможно, все негативные факторы, которые влияют на здоровье школьников, такие как чрезмерные нагрузки, зависимость от гаджетов, низкая физическая активность, неправильное питание, стресс из-за учебы и отношений со сверстниками.

Чернышенко выразил надежду, что балансировка нагрузки ввиду унификации расписания уроков с нового учебного года даст свой результат.

"Давайте вместе посмотрим, что у нас получится и будем оперативно корректировать, вводить дополнения, если это понадобится", - отметил зампред правительства РФ.

Кроме того, он заявил, что правительство проработает возможность постепенного повышения возраста предоставления бесплатного горячего питания в школах.

"Мы понимаем, что сбалансированное организованное питание у детей вырабатывает правильные привычки, и чем дольше это будет в школе, тем это будет это правильнее, будет залогом их будущего здоровья, поэтому будем работать для постепенного повышения возраста предоставления бесплатного горячего питания", - сказал Чернышенко.