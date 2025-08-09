Поиск

Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что следует оценить эффективность выполнения домашнего задания школьниками в текущем виде.

"Предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, - отмена домашних заданий", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Володин считает, что "вопрос становится все более актуальным еще по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания - технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д.".

По его словам, мировой опыт различен в подходах к самостоятельной работе школьников после уроков. "Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что дает ребенку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление", - отметил председатель Госдумы.

По его мнению, "дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ".

Он вынес вопрос на обсуждение среди подписчиков своего телеграм-канала.

Также Володин напомнил, что большинство депутатов Госдумы считают, что школьники перегружены, в среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день.

"Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано. Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников", - сообщил председатель Думы.

