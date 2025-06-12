Режим ЧС ввели в трех районах Красноярского края после разлива топлива на Енисее
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен в Лесосибирске, Енисейском и Казачинском районах Красноярского края после утечки топлива в результате аварии буксира на Енисее, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
"Прежде всего сообщаю, что на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Это необходимо для обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, привлеченных к работам по устранению последствий разлива топлива в реку Енисей", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.
По его словам, накануне была увеличена группировка спасателей, которые ликвидируют последствия аварии, - до 126 человек и 40 единиц техники.
Глава Казачинского района также сообщил, что в среду было обработано сорбентами 4,8 тыс. м береговой линии и 3,6 тыс. кв. м водной поверхности, откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости, установлено 270 м сорбирующих бонов. В общей сложности выставлены четыре рубежа боновых заграждений, что позволило ограничить дальнейшее распространение нефтяного пятна, отметил он.
"Проведен мониторинг состояния акватории реки Енисей, включая использование беспилотных летательных аппаратов. Были задействованы экипажи трех теплоходов предприятия "Енисейречтранс", несколько оперативных групп специалистов из Красноярска, Казачинского, Енисейска и Лесосибирска. Сообщений о массовой гибели птиц и рыб не поступало", - добавил Озерских.
Утечке нефтепродуктов в Енисей произошла 8 июня в результате повреждения теплохода, следовавшего с двумя баржами. По предварительным данным, в реку попало около 30 тонн дизельного топлива.
Согласно последней информации, нефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива в Енисей, увеличилось до 30 км.
Возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
В связи с выявленными нарушениями законодательства транспортным прокурором руководству ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство" внесено представление с требованием о принятии мер по ликвидации последствий происшествия.
В отношении должностных лиц инициированы административные производства по ч. 1 ст. 11.13 КоАП РФ (нарушение правил выпуска судна в плавание) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).