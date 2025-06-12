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Режим ЧС ввели в трех районах Красноярского края после разлива топлива на Енисее

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен в Лесосибирске, Енисейском и Казачинском районах Красноярского края после утечки топлива в результате аварии буксира на Енисее, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

"Прежде всего сообщаю, что на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Это необходимо для обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, привлеченных к работам по устранению последствий разлива топлива в реку Енисей", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, накануне была увеличена группировка спасателей, которые ликвидируют последствия аварии, - до 126 человек и 40 единиц техники.

Глава Казачинского района также сообщил, что в среду было обработано сорбентами 4,8 тыс. м береговой линии и 3,6 тыс. кв. м водной поверхности, откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости, установлено 270 м сорбирующих бонов. В общей сложности выставлены четыре рубежа боновых заграждений, что позволило ограничить дальнейшее распространение нефтяного пятна, отметил он.

"Проведен мониторинг состояния акватории реки Енисей, включая использование беспилотных‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ летательных аппаратов. Были задействованы экипажи трех теплоходов предприятия "Енисейречтранс", несколько оперативных групп специалистов из Красноярска, Казачинского, Енисейска и Лесосибирска. Сообщений о массовой гибели птиц и рыб не поступало", - добавил Озерских.

Утечке нефтепродуктов в Енисей произошла 8 июня в результате повреждения теплохода, следовавшего с двумя баржами. По предварительным данным, в реку попало около 30 тонн дизельного топлива.

Согласно последней информации, нефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива в Енисей, увеличилось до 30 км.

Возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

В связи с выявленными нарушениями законодательства транспортным прокурором руководству ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство" внесено представление с требованием о принятии мер по ликвидации последствий происшествия.

В отношении должностных лиц инициированы административные производства по ч. 1 ст. 11.13 КоАП РФ (нарушение правил выпуска судна в плавание) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Енисей Лесосибирск Красноярск
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