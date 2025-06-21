Нефтепродукты попали в Енисей при подъеме затонувшего судна в Красноярском крае

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нефтепродукты вновь попали в реку Енисей в Красноярском крае при подготовке к подъему затонувшего судна, сообщил глава Казачинского района региона Юрий Озерских в своем телеграм-канале в субботу.

"При подготовке к подъему затонувшего судна на Казачинском пороге произошел новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей. Объем выброса пока неизвестен", - написал Озерских.

Он добавил, что с вечера пятницы спасатели сдерживают распространение нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработке акватории жидким и сухим сорбентом.

"До получения положительных заключений Роспироднадзора жителям прибрежных населенных пунктов района рекомендуется временно воздерживаться от использования воды реки Енисей для бытовых, хозяйственных и питьевых нужд, ограничить выпас скота и водопой животных. Рыбаков просим внимательно следить за состоянием водоема, особенно в зоне загрязнения", - предупредил глава Казачинского района.

Ранее сообщалось о локализации аварии после утечки топлива в Енисей, которая произошла 8 июня в результате повреждения теплохода, следовавшего с двумя баржами. По предварительным данным, в реку попало около 30 тонн дизельного топлива, нефтяное пятно на воде разлилось на 30 км. Случаев массовой гибели речных обитателей не зафиксировано.