Поиск

Нефтепродукты попали в Енисей при подъеме затонувшего судна в Красноярском крае

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нефтепродукты вновь попали в реку Енисей в Красноярском крае при подготовке к подъему затонувшего судна, сообщил глава Казачинского района региона Юрий Озерских в своем телеграм-канале в субботу.

"При подготовке к подъему затонувшего судна на Казачинском пороге произошел новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей. Объем выброса пока неизвестен", - написал Озерских.

В РоссииНефтяное пятно после утечки топлива в Енисей в Красноярском крае увеличилось до 30 кмЧитать подробнее

Он добавил, что с вечера пятницы спасатели сдерживают распространение нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработке акватории жидким и сухим сорбентом.

"До получения положительных заключений Роспироднадзора жителям прибрежных населенных пунктов района рекомендуется временно воздерживаться от использования воды реки Енисей для бытовых, хозяйственных и питьевых нужд, ограничить выпас скота и водопой животных. Рыбаков просим внимательно следить за состоянием водоема, особенно в зоне загрязнения", - предупредил глава Казачинского района.

Ранее сообщалось о локализации аварии после утечки топлива в Енисей, которая произошла 8 июня в результате повреждения теплохода, следовавшего с двумя баржами. По предварительным данным, в реку попало около 30 тонн дизельного топлива, нефтяное пятно на воде разлилось на 30 км. Случаев массовой гибели речных обитателей не зафиксировано.

Енисей Красноярский край Роспироднадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор не ожидает высоких рисков по коронавирусу в новом эпидсезоне

Роспотребнадзор не ожидает высоких рисков по коронавирусу в новом эпидсезоне

Импортозамещенный SJ-100 перелетел из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский для испытаний

Импортозамещенный SJ-100 перелетел из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский для испытаний

Что произошло за день: пятница, 20 июня

Путин заявил, что решение о передаче "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации

Путин заявил, что решение о передаче "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации

Путин оценил глубину буферной зоны в Сумской области в 10-12 км

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

РФ и Казахстан обсудили условия поставок и транзита российских нефти и газа

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана267 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6589 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });