Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сайт и мобильное приложение РЖД могут работать с перебоями из-за DDoS-атаки.

"Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения", - сообщается в четверг в телеграм-канале РЖД.

Кассы на станциях и вокзалах работают штатно, билеты продаются в обычном режиме.

Ранее о кибератаке на интернет-ресурсы ОАО "РЖД" сообщалось 6 июня.