Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Продажа билетов вновь стала доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД после DDoS-атаки.

"Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - сообщается в телеграм-канале РЖД.

О возможных перебоях в связи с DDoS-атакой в РЖД сообщали ранее в четверг. Интернет-ресурсы РЖД также подвергались кибератаке 6 июня.