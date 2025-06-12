Поиск

Путин отметил, что Россия, отвечая на сложные вызовы, думает о будущем

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия, отвечая сегодня на сложные вызовы, думает о будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник (День России) и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем", - сказал он на церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев Труда.

В своем выступлении ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​президент особо отметил победителей конкурса грантов имени академика Евгения Велихова.

Он отметил, что "фундаментальные исследования софинансируют, наряду с государством, и наши ведущие компании, в том числе в рамках нового ежегодного конкурса грантов имени великого сына Отечества, мыслители и подвижника академика Велихова". "Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов первым победителям этого конкурса", - сказал Путин.

День России Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посол США Трейси завершает свою миссию в Москве

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на четверг 52 дронов ВСУ

Тело горняка обнаружено на месте обрушения породы в Якутии

Многоквартирный дом загорелся в подмосковном Красногорске

Президент РФ поручил сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений

Президент РФ поручил сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений

Что произошло за день: среда, 11 июня

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Журналистка и основатель Meduza Галина Тимченко объявлена в розыск в РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6542 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });