Путин отметил, что Россия, отвечая на сложные вызовы, думает о будущем

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия, отвечая сегодня на сложные вызовы, думает о будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник (День России) и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем", - сказал он на церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев Труда.

В своем выступлении ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​президент особо отметил победителей конкурса грантов имени академика Евгения Велихова.

Он отметил, что "фундаментальные исследования софинансируют, наряду с государством, и наши ведущие компании, в том числе в рамках нового ежегодного конкурса грантов имени великого сына Отечества, мыслители и подвижника академика Велихова". "Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов первым победителям этого конкурса", - сказал Путин.