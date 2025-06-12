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Путин видит смысл Дня России в бессмертии русского народа

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит смысл Дня России в бессмертии русского народа, и закончил встречу с участниками программы "Время героев" троекратным "Ура!" в честь участников специальной военной операции.

"Я хотел бы закончить нашу встречу тем, с чего начал, и тем, о чем мы говорили с писателем Александром Прохановым. Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны и нашего государства, нашей Родины - России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые закладываете вы и ваши боевые товарищи", - сказал он.

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В начале встречи президент подчеркнул, что путь к победам России прокладывают "именно такие люди". "Вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - заявил Путин.

Владимир Путин День России Время героев
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