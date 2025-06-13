Поиск

Жители Махачкалы и семи районов Дагестана остались без света из-за непогоды

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Гроза, дождь и шквалистый ветер стали причинами отключения от электроснабжения части потребителей Махачкалы и семи районов Дагестана, сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики в пятницу.

"Дагестанские энергетики восстанавливают электроснабжение обесточенных из-за непогоды потребителей. Гроза, дождь и шквалистый ветер до 30 м/с стали причиной отключения электроснабжения части потребителей Махачкалы, Ботлихского, Ногайского, Казбековского, Хасавюртовского, Бабаюртовского, Дербентского и Каякентского районов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для у‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌странения технологических нарушений, вызванных непогодой, привлечены специалисты и вся необходимая спецтехника филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", в том числе 173 бригады в составе 678 человек и 294 единицы спецтехники.

Уточняется, что в настоящее время энергетикам удалось частично обеспечить электроэнергией потребителей Махачкалы. Над восстановлением электроснабжения в ряде районов республики энергетики продолжают работать.

В свою очередь ПАО "Россети Северный Кавказ" в своем телеграм-канале сообщает, что электромонтеры филиала "Дагэнерго" продолжают устранять последствия стихии в Махачкале.

Дагестан непогода электроснабжение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Освобожденных из украинского плена российских военных доставили самолетом в Подмосковье

Военная операция на Украине

Путин заявил, что почти половина уничтоженной техники ВСУ нейтрализована дронами

Что произошло за день: четверг, 12 июня

Песков сообщил об отсутствии в Кремле планов по замедлению работы Telegram

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Более ста погибших найдены на месте крушения самолета Air India

Минобороны РФ заявило о неготовности Киева проводить обмен пленными в ежедневном режиме

Россия и Украина провели еще один обмен группами пленных военнослужащих

Россия и Украина провели еще один обмен группами пленных военнослужащих

Путин отметил, что Россия, отвечая на сложные вызовы, думает о будущем

Посол США Трейси завершает свою миссию в Москве

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на четверг 52 дронов ВСУ

Хроники событий
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6543 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });