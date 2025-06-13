Жители Махачкалы и семи районов Дагестана остались без света из-за непогоды

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Гроза, дождь и шквалистый ветер стали причинами отключения от электроснабжения части потребителей Махачкалы и семи районов Дагестана, сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики в пятницу.

"Дагестанские энергетики восстанавливают электроснабжение обесточенных из-за непогоды потребителей. Гроза, дождь и шквалистый ветер до 30 м/с стали причиной отключения электроснабжения части потребителей Махачкалы, Ботлихского, Ногайского, Казбековского, Хасавюртовского, Бабаюртовского, Дербентского и Каякентского районов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для у‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌странения технологических нарушений, вызванных непогодой, привлечены специалисты и вся необходимая спецтехника филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", в том числе 173 бригады в составе 678 человек и 294 единицы спецтехники.

Уточняется, что в настоящее время энергетикам удалось частично обеспечить электроэнергией потребителей Махачкалы. Над восстановлением электроснабжения в ряде районов республики энергетики продолжают работать.

В свою очередь ПАО "Россети Северный Кавказ" в своем телеграм-канале сообщает, что электромонтеры филиала "Дагэнерго" продолжают устранять последствия стихии в Махачкале.