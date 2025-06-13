Электроснабжение Махачкалы и ряда районов Дагестана полностью восстановлено

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Дагестана по основной сети, прерванное из-за непогоды, сообщает филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в своем телеграм-канале в пятницу.

"К 19:00 мск энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей на линиях 6-10 кВ, прерванное в результате непогоды - грозы, дождя и шквалистого ветра до 3‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌0 м/с", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что электромонтеры филиала "Дагэнерго" продолжают работу по заявкам на линиях 0,4 кВ.

Ранее сообщалось, что из-за дождя, грозы и сильного ветра было отключено электроснабжение части потребителей Махачкалы и семи районов Дагестана. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 173 бригады (678 человек) и 294 единицы спецтехники.