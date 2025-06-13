Поиск

Электроснабжение Махачкалы и ряда районов Дагестана полностью восстановлено

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Дагестана по основной сети, прерванное из-за непогоды, сообщает филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в своем телеграм-канале в пятницу.

"К 19:00 мск энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей на линиях 6-10 кВ, прерванное в результате непогоды - грозы, дождя и шквалистого ветра до 3‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌0 м/с", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что электромонтеры филиала "Дагэнерго" продолжают работу по заявкам на линиях 0,4 кВ.

Ранее сообщалось, что из-за дождя, грозы и сильного ветра было отключено электроснабжение части потребителей Махачкалы и семи районов Дагестана. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 173 бригады (678 человек) и 294 единицы спецтехники.

Дагестан Махачкала электроснабжение восстановление
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин провел телефонные разговоры с главами Ирана и Израиля

Путин провел телефонные разговоры с главами Ирана и Израиля

Что произошло за день: пятница, 13 июня

РФ передала Киеву 1200 погибших солдат ВСУ

РФ передала Киеву 1200 погибших солдат ВСУ

АТОР рассказала об отмененных рейсах из-за обострения на Ближнем Востоке

АТОР рассказала об отмененных рейсах из-за обострения на Ближнем Востоке

"Роскосмос" сообщил об устранении утечки в модуле "Звезда" российского сегмента МКС

МИД РФ призвал россиян воздерживаться от поездок в Израиль и Иран

МИД РФ призвал россиян воздерживаться от поездок в Израиль и Иран

Москва решительно осуждает силовую акцию Израиля в отношении Ирана

Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана

Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана

Red Wings приостановила рейсы в Израиль до субботы

РФ осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

РФ осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6547 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });