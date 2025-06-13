Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на пятницу 125 дронов ВСУ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 21:45 мск четверга до 05:25 мск пятницы перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников, из них больше половины - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 70 БПЛА нейтрализовано над Крымом, 15 - над Орловской областью, по 11 - над Курской и Саратовской областями, 9 - над Белгородской областью, 7 - над Черным морем и по 1 - над Брянской и Воронежской областями.