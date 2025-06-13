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Что случилось этой ночью: пятница, 13 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль атаковал ядерные объекты Ирана. Как пишут израильские СМИ, речь идет о сотнях ударов десятками самолетов по десяткам военных целей. В результате атаки могли погибнуть начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и ведущие ученые-ядерщики. Иранские СМИ сообщают о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Хоссейна Салами и взрывах на ключевом ядерном объекте в Натанзе.

- Али Хаменеи пообещал Израилю "мучительную участь" за удары по Ирану. "Сионистский режим, совершив это преступление, обрек себя на горькую и мучительную участь, и он определенно получит ее", - говорится в заявлении иранского верховного лидера. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана.

- Президент США Дональд Трамп признался, что израильские удары не стали для него "сюрпризом". Американский госсекретарь Марко Рубио заверил, что Вашингтон не причастен к атаке. "Подобные акты агрессии сионистского режима против Ирана не могли бы произойти без координации и разрешения Соединенных Штатов", - заявили в иранском МИД.

- Цены на нефть резко растут на атаке Израиля по Ирану. Сорт Brent дорожает на $5,8 (8,36%), до $75,16 за баррель, WTI - на $5,91 (8,69%), до $73,95 за баррель.

- Владимир Путин заявил, что почти половина уничтоженной техники ВСУ подбита дронами. Президент РФ призвал обеспечить максимально быстрое развертывание войск беспилотных систем.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 125 беспилотников ВСУ, больше всего, 70 БПЛА, нейтрализовано над Крымом.

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