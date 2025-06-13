Поиск

Российские военные взяли под контроль села Комар и Коптево в ДНР

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр" и "Восток" за неделю установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, в их числе села Комар и Коптево, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В результате решительных действий освобождены населенные пункты Петровского, Алексеевка и Коптево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

"За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, группировка "Центр" за неделю нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад. "Противник потерял свыше 3 660 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии", - сообщили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, группировка "Восток" за неделю нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад. Потери ВСУ составили более 1 435 военных, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - сказано в недельной сводке министерства.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ По словам военных, армия Украины в течение недели потеряла свыше 1 555 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, а также 87 автомобилей. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 30 складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - информирует ведомство.

За неделю на этом направлении потери ВСУ составили более 1 175 военных, танк, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 15 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств, сказали в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, боевую бронированную машину, 47 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Коптево Комар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана

Red Wings приостановила рейсы в Израиль до субботы

РФ осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

РФ осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на пятницу 125 дронов ВСУ

Освобожденных из украинского плена российских военных доставили самолетом в Подмосковье

Освобожденных из украинского плена российских военных доставили самолетом в Подмосковье
Военная операция на Украине

Путин заявил, что почти половина уничтоженной техники ВСУ нейтрализована дронами

Что произошло за день: четверг, 12 июня

Песков сообщил об отсутствии в Кремле планов по замедлению работы Telegram

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Более ста погибших найдены на месте крушения самолета Air India

Минобороны РФ заявило о неготовности Киева проводить обмен пленными в ежедневном режиме

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6547 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });