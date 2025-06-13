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Военные РФ за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по объектам на Украине

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение недели высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, пункты дислокации украинских сил.

"С 7-ого по 13-ое июня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промы‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​шленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что также поражены пункты дислокации украинских войск и иностранных наемников. "Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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