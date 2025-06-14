Около 40 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за непогоды

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии произошли в Цунтинском, Ахвахском и Тляратинском районах Дагестана из-за дождя и сильного ветра, без электричества оказались почти 40 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"От диспетчеров Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Цунтинского, Ахвахского и Тляратинского районов поступило сообщение, что произошло аварийное отключение электроэнергии в связи с кратковременным дождем, сопровож‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌дающимся порывистым ветром. По предварительной информации, отключение произошло из-за замыканий и перехлестов на ЛЭП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зону аварийного отключения попадают частично три муниципальных района - Тляратинский, Ахвахский и Цунтинский. Без света остаются более 7 тыс. домов с населением 39 тыс. 360 человек, в том числе 12 тыс. 927 детей.

Уточняется, что начало аварийно-восстановительных работ запланировано на 8:00 (мск) 14 июня.