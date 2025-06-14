Электроснабжение регионов СКФО после непогоды полностью восстановили

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Энергетики "Россети Северный Кавказ" полностью восстановили электроснабжение потребителей ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), нарушенное в результате непогоды, сообщает в субботу пресс-служба компании.

"13 июня к 22:25 завершены восстановительные работы в Чечне, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане после масштабной непогоды с ураганным ветром до 35 метров в секунду, сильным ливнем и грозами", - говорится в сообщении.

Ранее было полностью восстановлено электроснабжение пострадавших из-за стихии жителей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Чер‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​кессии.

Восстановительные работы "существенно затрудняли упавшие деревья, ветки, элементы зданий и конструкций, которые преграждали энергетикам доступ к поврежденным энергообъектам".

В ликвидации последствий непогоды было задействовано 149 бригад компании "Россети Северный Кавказ", в том числе 469 специалистов и 155 единиц спецтехники.

Энергетики ведут круглосуточный мониторинг обстановки в сетевом комплексе регионов СКФО, контролируют работу оборудования, проводят внеплановые обходы воздушных линий электропередачи и осмотры энергообъектов, уточняет пресс-служба.