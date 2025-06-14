Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 66 беспилотников ВСУ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу нейтрализовали над пятью российскими регионами и Азовским морем 66 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В период с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летате‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌льных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что 30 дронов сбито над Воронежской областью, 10 - над Белгородской областью, 8 - над Ставропольским краем, 6 - над Крымом, 1 - над Самарской областью и 11 - над Азовским морем.