Что случилось этой ночью: суббота, 14 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:



- Израиль подвергся ответному ракетному обстрелу Ирана. Израильские СМИ сообщали о взрывах в Тель-Авиве, повреждении гражданских объектов и десятках пострадавших. Иранские СМИ писали, что ракеты поразили военные базы, министерства обороны и нацбезопасности. Сообщалось о взрывах в Тегеране и новых ударах по предприятию по обогащению урана в иранском городе Исфахан.

- Атаку БПЛА на промпредприятие отразили в Новокуйбышевске Самарской области. Обломки беспилотников упали в промзоне ставропольского Невинномысска, есть пострадавший.

- Тегеран не видит смысла в продолжении переговоров с США по иранской ядерной программе. "Вторая сторона (Штаты - ИФ) действовала таким образом, что диалог становится бессмысленным", - заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. "Вы не можете говорить о переговорах и одновременно координировать действия (Израиля - ИФ), позволяя (...) атаковать территорию Ирана", - пояснил он.

- Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Ирана и Израиля. Иранскому президенту Масуду Пезешкиану Путин принес соболезнования в связи с гибелью людей в результате израильских ударов. Премьер-министру Израиля заявил о необходимости решать проблему иранской ядерной программы "исключительно политико-дипломатическими средствами".

- Иран будет атаковать ближневосточные базы стран, поддерживающих Израиль. "Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми мишенями", - заявил телеканалу CNN неназванный высокопоставленный иранский чиновник.

- Эммануэль Макрон Макрон заявил о готовности помочь обороне Израиля. Президент Франции также возложил ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке на Иран.

- Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении в ночь на субботу 66 беспилотников ВСУ, больше всего, 30 БПЛА, нейтрализовано над Воронежской областью. Минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Тамбова, Саратова, Самары и Ульяновска.

- Жара не вернется в Москву до конца следующей недели. В начале недели температура повысится до плюс 24 градусов, однако во второй половине вновь похолодает.