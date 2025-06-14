Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 14 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль подвергся ответному ракетному обстрелу Ирана. Израильские СМИ сообщали о взрывах в Тель-Авиве, повреждении гражданских объектов и десятках пострадавших. Иранские СМИ писали, что ракеты поразили военные базы, министерства обороны и нацбезопасности. Сообщалось о взрывах в Тегеране и новых ударах по предприятию по обогащению урана в иранском городе Исфахан.

- Атаку БПЛА на промпредприятие отразили в Новокуйбышевске Самарской области. Обломки беспилотников упали в промзоне ставропольского Невинномысска, есть пострадавший.

- Тегеран не видит смысла в продолжении переговоров с США по иранской ядерной программе. "Вторая сторона (Штаты - ИФ) действовала таким образом, что диалог становится бессмысленным", - заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. "Вы не можете говорить о переговорах и одновременно координировать действия (Израиля - ИФ), позволяя (...) атаковать территорию Ирана", - пояснил он.

- Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Ирана и Израиля. Иранскому президенту Масуду Пезешкиану Путин принес соболезнования в связи с гибелью людей в результате израильских ударов. Премьер-министру Израиля заявил о необходимости решать проблему иранской ядерной программы "исключительно политико-дипломатическими средствами".

- Иран будет атаковать ближневосточные базы стран, поддерживающих Израиль. "Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми мишенями", - заявил телеканалу CNN неназванный высокопоставленный иранский чиновник.

- Эммануэль Макрон Макрон заявил о готовности помочь обороне Израиля. Президент Франции также возложил ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке на Иран.

- Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении в ночь на субботу 66 беспилотников ВСУ, больше всего, 30 БПЛА, нейтрализовано над Воронежской областью. Минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Тамбова, Саратова, Самары и Ульяновска.

- Жара не вернется в Москву до конца следующей недели. В начале недели температура повысится до плюс 24 градусов, однако во второй половине вновь похолодает.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Обстановка в Тегеране сейчас. Репортаж

Обстановка в Тегеране сейчас. Репортаж

"Росатом" возглавит консорциум строительства первой АЭС в Казахстане

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Тегеран не видит смысла в продолжении переговоров с США

Тегеран не видит смысла в продолжении переговоров с США
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Новым ударам подвергся иранский город Исфахан, где расположен крупный ядерный объект

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран заявил о готовности атаковать базы стран, поддерживающих Израиль

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Новые взрывы произошли в Тегеране и в районе аэропорта

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран заявил об успешных ракетных ударах по Израилю

Иран заявил об успешных ракетных ударах по Израилю
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Несколько иранских ракет взорвалось в районе Тель-Авива

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран вновь запустил ракеты по Израилю

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израильские удары по Ирану унесли жизни почти 80 человек

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана76 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6547 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });