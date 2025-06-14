Шахта "Уралкалия" в пермских Березниках работает штатно после задымления

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Задымление в руднике БКПРУ-4 (Березники, Пермский край) ПАО "Уралкалий" ликвидировано в ночь на субботу, производство работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По данным предприятия, в пятницу в 19:16 (17:16 по Москве) в руднике БКПРУ-4 произошло задымление межблокового трубного закладочного штрека при демонтаже выведенного из эксплуатации трубопровода. Из шахты были эвакуированы все находящиеся там 252 работника.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ В 00:20 субботы (22:20 по Москве пятницы) очаг задымления был ликвидирован, а затем организовано проветривание прилегающих выработок и отбор проб воздуха.

В 7:17 (5:17 по Москве) режим по локализации и ликвидации аварии снят. "Производство работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона сообщалось, что задымление произошло на глубине 320 м. В результате инцидента никто не пострадал.