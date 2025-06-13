Задымление произошло на шахте "Уралкалия" в пермских Березниках

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Более 200 шахтеров эвакуированы из шахты БКПРУ-4 (Березники, Пермский край) из-за задымления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности в пятницу.

"Сегодня в 20:40 поступило сообщение о том, что на производственной площадке ПАО "Уралкали‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌й" в калийной шахте БКПРУ-4 на глубине 320 м произошло задымление", - сказали в пресс-службе.

Из шахты эвакуированы 222 горняка, пострадавших нет, добавили в министерстве.

Комментарием предприятия "Интерфакс" пока не располагает.