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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 110 украинских дронов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили две авиабомбы JDAM, а также 110 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 63 вне зоны проведени‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​я специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение цехам производства ударных беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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