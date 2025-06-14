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Российские группировки войск "Север" и "Восток" продвинулись вглубь обороны ВСУ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские войска на нескольких направлениях продвинулись в глубину украинской обороны и улучшили положение в зоне спецоперации, следует из сообщения Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Иволжанское, Рыжевка, Хотень, Храповщ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ина и Юнаковка Сумской области", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

По его данным, в зоне действий группировки "Север" армия Украины потеряла до 125 военных, несколько бронемашин и единиц полевой артиллерии.

В Минобороны заявили, что в глубину обороны ВСУ продвигается группировка "Восток". Она нанесла удары по украинским сил в ДНР и Запорожской области, ВСУ потеряли почти 200 человек, говорится в сообщении.

По информации ведомства, группировки "Запад" заняты более выгодные рубежи. Подразделениями группировки нанесены удары по украинским силам в Харьковской области и ДНР.

"Противник потерял свыш‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​е 220 военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в его сообщении.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Пазено, Резниковка, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве.

По его данным, в зоне действий "Южной" группировки ВСУ потеряли более 175 военных, несколько единиц автомотехники и артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новоивановка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Белозерка Херсонской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как отмечается, группировкой "Днепр" уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и горючего.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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