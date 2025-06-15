Путин сообщил о ежегодном прохождении медобследования

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно проходит комплексное медицинское обследование.

"Техосмотр" проходим регулярно, каждый год чек-ап. Двое суток этому посвящаю", - сказал он в беседе с героями труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле. Кадры общения выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

В разговоре с ла‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​уреатом госпремии известным офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко президент также поделился тем, что решил не носить очки, когда у него было обнаружено незначительное ухудшение зрения. "Я их одел, у меня голова закружилась, и я понял, что, если я их сейчас не сниму, то буду носить всю оставшуюся жизнь (...) Это действует. Свободно читаю без всяких проблем", - сказал Путин.