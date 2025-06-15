Поиск

Путин сообщил о ежегодном прохождении медобследования

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодно проходит комплексное медицинское обследование.

"Техосмотр" проходим регулярно, каждый год чек-ап. Двое суток этому посвящаю", - сказал он в беседе с героями труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле. Кадры общения выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

В разговоре с ла‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​уреатом госпремии известным офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко президент также поделился тем, что решил не носить очки, когда у него было обнаружено незначительное ухудшение зрения. "Я их одел, у меня голова закружилась, и я понял, что, если я их сейчас не сниму, то буду носить всю оставшуюся жизнь (...) Это действует. Свободно читаю без всяких проблем", - сказал Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков считает, что процесс восстановления отношений РФ и США будет продолжительным

Песков считает, что процесс восстановления отношений РФ и США будет продолжительным

Что произошло за день: суббота, 14 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Путин и Трамп обсудили опасное обострение на Ближнем Востоке

Роспотребнадзор сообщил о стабильной радиационной обстановке в Дагестане

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Лавров заявил, что Москва готова помочь в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем

Минобороны сообщило о возвращении из плена новой группы военных РФ

Россия и Украина приступили к "санитарным обменам" ранеными

Россия передала Украине еще 1200 тел военнослужащих

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Зеленый Кут в ДНР

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана123 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6550 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });