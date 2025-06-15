Путин отметил, что всем доверять - элемент традиции русских людей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что наивность и готовность доверять всем - это черта русских людей, и признал, что сожалеет об этом.

"Точно, мы все наивные люди, это, к сожалению, элемент нашей традиции: все время всем доверять и передоверяться", - сказал он в беседе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ с лауреатами госпремий, отвечая на призыв физика-ядерщика Юрия Дикого не верить врагам.

"Нельзя. Согласен с вами", - ответил президент лауреату.

Фрагмент беседы Путина с лауреатами госпремий после их награждения в Кремле выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.