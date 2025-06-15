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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Ульяновка в ДНР

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Ульяновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка ДНР", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение формированиям 10 бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР, потери украинской армии за сутки составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Колодезное, Новосергеевка, Купянск, Боровая, Глушковка Харьковской области и Кировск (ДНР)", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, потери украинской армии составили до 210 военных, бронетранспортер М113, пять пикапов, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение", - заявили военные. Подразделения‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ группировки нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР. "ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении министерства.

Военные заявили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, поразили восемь украинских бригад в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. "ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - сказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лежино, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Тягинка и Ольговка Херсонской области", - сообщили в ведомстве.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 65 военных, пять автомобилей, орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, две станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Ульяновка
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