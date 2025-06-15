Военные РФ нанесли удар по украинскому НПЗ в Кременчуге
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью нанесен групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг в Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе", - сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, "цель удара достигнута, объект поражен".