Военные РФ нанесли удар по украинскому НПЗ в Кременчуге

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью нанесен групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг в Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием возду‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​шного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе", - сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, "цель удара достигнута, объект поражен".