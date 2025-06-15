Российские военные сбили за сутки 128 дронов ВСУ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 128 украинских беспилотников самолетного типа.

Также отмечается, что средствами противовоздушной обороны были сбиты две управляемые авиационные бомбы.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​лотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах", - сообщили военные.