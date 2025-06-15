Путин отметил поддержку многими в Европе и США позиции РФ по традиционным ценностям

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глобальный либерализм на Западе превратился в тоталитаризм, но ситуация стала меняться, когда в США к власти пришли люди, которые в целом разделяют позицию РФ о необходимости сохранения традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин.

"Так называемый глобальный либерализм, он, я тоже уже об этом говорил, он изжил сам себя, на мой взгляд. Он превратился из либерализма в тоталитаризм", - заявил глава государства в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале журналиста.

Путин заявил, что позицию России относительно традиционных ценностей разделяют многие люди, в том числе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​, в Западной Европе и США. Он выразил надежду, что позиция России по этим вопросам "поддержала тех людей, которые думали так же".

"И когда ситуация политическая поменялась, в тех же Штатах (...) когда к власти пришли люди, которые в этом смысле думают примерно, как мы, одинакового ничего не бывает, но в целом разделяют вот эти общие человеческие ценности, - это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели "в тылу" и просто про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, они тоже уже безбоязненно начали выражать свою точку зрения, в том числе, на политической сцене", - сказал президент.