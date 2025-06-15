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Путин заявил о важности традиционных ценностей для сохранения государственности

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Утрата традиционных ценностей для России может кончится потерей идентичности и государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, нас просто не будет. Россия утратит свою идентичность. Это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, который также является автором программы "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

Путин сказал, что народы России при всем разнообразии религий и этнических различий имеют общее морально-нравственное начало. "В основе этих морально-нравственных начал наши традиционные ценности. Их утрата очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и государственности", - отметил он.

"Я об этом начал говорить тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​- при желании казаться цивилизованными, внедрять в сознание народов РФ эти идейки западного мейнстрима. Я тогда начал об этом говорить не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - сказал президент.

Он отметил, что никогда не выступал за запрет нетрадиционных отношений, но говорил о запрете их пропаганды среди несовершеннолетних.

"Мы не говорили о запрете тех отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем. Взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным", - сказал Путин.

"Нельзя агрессивно влиять на сознание молодого несформировавшегося человека до тех пор, пока он не ощутил себя взрослым. Мы говорили о запрете пропаганды, ни о каком запрете нетрадиционных отношений мы никогда не говорили. Мы всегда исходили из того, что все люди должны быть равны. Мы так и делали всегда. Такую политику и проводили", - подчеркнул он.

Владимир Путин
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