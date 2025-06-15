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Падение обломков дрона на автозаводе в Татарстане не нарушило производственный процесс

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Падение обломков БПЛА на контрольно-пропускной пункт автозавода в Татарстане в воскресенье не повлияло на производственный процесс предприятия, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

"Рабочий процесс не останавливался. Обломки упали не на завод", - сказала Галимова, отвечая на вопрос о том, как инцидент повлиял на производство.

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Минздрав Татарстана уточнил, что из 13 пострадавших в больницы доставлены девять человек. Семь - в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и еще двое - в центральную районную б‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ольницу Елабуги. Остальные пострадавшие осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение.

Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

Ранее в воскресенье при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана, в результате один человек погиб, 13 пострадали. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали соответствующие службы. После атаки БПЛА было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Татарстан
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