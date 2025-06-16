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Крупный выброс плазмы произошел на Солнце

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Крупный выброс плазмы произошел в результате вспышки на Солнце накануне, однако воздействие ее на Землю ожидается касательным и относительно слабым, сообщили в понедельник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По предварительным расчетам, основная часть выброса ушла вверх существенно выше плоскости расположения планет.‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​

"Часть плазмы (небольшая) была выброшена в сторону Земли и достигнет планеты 17-18 июня. Воздействие, в связи с упомянутыми выше особенностями, ожидается касательным и относительно слабым: предварительные расчеты показывают бури минимального уровня G1", - говорится в сообщении лаборатории.

Прогноз ученых на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная с возможностью слабых возмущений; вспышечная активность - очень высокая с риском вспышек высшего уровня.

РАН
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