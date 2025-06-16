В МИД РФ заявили, что тема Ирана звучит в контактах между РФ и США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Тема Ирана фигурирует в контактах между Москвой и Вашингтоном, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Тема Ирана звучит в наших контактах с американскими представителями, мы соответствующие импульсы передали амери‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​канской стороне. В последние дни это происходило на профильных международных многосторонних площадках", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, начала ли Москва контакты с США по ситуации в Иране после переговоров лидеров РФ и США.