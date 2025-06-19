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МИД РФ предостерег США от военного вмешательства в ирано-израильский конфликт

МИД РФ предостерег США от военного вмешательства в ирано-израильский конфликт
Последствия ракетного удара Ирана в израильском городе Рамат-Ган
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия предостерегает США от военного вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативным последствиям", - сказала Захарова на брифинг в четверг.

"Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ", - заявила представитель МИД.

"Особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции "Бушер", в работе которой задействованы российские специалисты", - добавила Захарова.

"На сегодня главное - не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия, добиться прекращения огня, восстановления мира, что, в свою очередь, создаст предпосылки для возвращения ситуации в переговорное русло. Готовы этому всемерно способствовать и предпринимаем политико-дипломатические усилия в этом направлении", - заявила представитель МИД РФ.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.


Хроника 13 – 19 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
МИД РФ Мария Захарова США Иран Израиль
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