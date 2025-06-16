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На программу поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии направят 326 млн рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Абхазия рассчитывает на продолжение реализуемой совместно с Россией программы по поддержке малого и среднего бизнеса, в 2025 году на нее планируется выделить 326 млн рублей, сообщил президент республики Бадра Гунба.

"Для республики очень важно продолжить программу поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемую совместно с Россией. В этом году на нее планируется выделить 326 млн рублей. Безусловно, это поможет развитию экономики страны, созданию новых рабочих мест", - сказал Гунба на встрече в Сухуме с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем.

Президент отметил, что Россия оказывает Абхазии существенную поддержку и по линии льготного кредитования абхазских предпринимателей.

"Как вам известно, более чем на 6 млрд рублей было реализовано проектов за предыдущие годы. На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным в мае была достигнута договоренность о продлении и увеличении объемов этой программы", - добавил Гунба.

Глава республики подчеркнул, что Россия оказывает колоссальную поддержку Абхазии в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития республики. "За последние три года в рамках поддержки социально-экономического развития Абхазии мы достигли неплохих результатов практически во всех отраслях экономики. Выросли ВВП и среднемесячная зарплата", - сказал он.

Вольвач со своей стороны отм‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​етил рост плотности контактов между Абхазией и Россией.

"Совсем недавно вы с большой делегацией были на Кавказском инвестиционном форуме. В этот раз ваш стенд был очень солидным и привлек внимание всех гостей выставки. Его посетили Михаил Мишустин и Александр Новак", - сказал он.

По его словам, премьер России уделил особое внимание работе, которая проводится совместно с РФ по становлению и развитию экономики Абхазии.

"Министр экономического развития России Максим Решетников внимательно и скрупулезно работает по этой тематике, и мы вместе стараемся реализовать не только запущенные проекты, но и находить новые точки роста. Большую поддержку нам оказывает администрация президента России, первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко внимательно и глубоко погружен во все детали и нюансы, проекты, которые развиваются и будут развиваться в республике", - сказал Вольвач.

Он отметил, что в составе российской делегации с ним в эти дни работают почти 20 человек, которые прибыли в столицу Абхазии прямым авиарейсом из Москвы.

"Я знаю, что есть планы по наращиванию интенсивности авиарейсов, решена проблема с приемом широкофюзеляжных бортов, это очень важно для развития экономики республики", - сказал замглавы Минэкономразвития РФ.

Он подчеркнул, что реализация проекта по восстановлению Сухумского аэропорта является знаковой для двусторонних отношений.

Москва Минэкономразвития Максим Решетников Михаил Мишустин Абхазия Бадра Гунба Дмитрий Вольвач
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