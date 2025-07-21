Россия за 17 лет потратила на развитие Абхазии более 76 млрд рублей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия с 2008 года направила на развитие Абхазии более 76 млрд рублей в рамках межправительственной программы содействия социально-экономическому развитию республики, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании межправительственной комиссии России и Абхазии.

"Прошло 17 лет со времени признания Российской Федерацией независимости Абхазии. За этот период Россией было направлено более 76 млрд рублей для создания социальной инфраструктуры, повышение уровня жизни, достижения среднероссийских показателей в Абхазии", - сказал Новак.

По его словам, за это время было "восстановлено и построено более 78 объектов социальной инфраструктуры, более 500 км дорог и более 460 км инженерных сетей".

"Сегодня мы совместными усилиями формируем совместное пространство обороны и безопасности, гармонизируем законодательство двух стран, осуществляем программы развития Абхазии, модернизацию ее социальной сферы. Россия также реализует в Абхазии крупные инфраструктурные проекты", - отметил Новак.

Все это, по его словам, "будет способствовать дальнейшему привлечению инвестиций в республику, развитию экономики в целом и повышению собственных доходов".