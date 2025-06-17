Холдинг "Ростеха" поставил российским военным партию ракет для комплексов "Панцирь"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" сообщил о поставке в войска партии управляемых ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь".

"Ракеты поставлены в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

Там отметили, что комплексы "Панцирь-С" получают высокую оценку от военнослужащих.

Ранее сообщалось, что специалисты холдинга ведут доработку комплексов семейства "Па‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​нцирь" с учетом новой информации о средствах нападения противника. В марте текущего года "Высокоточные комплексы" передали очередную партию боевых машин ЗРПК "Панцирь-С" Минобороны РФ.

По официальной информации, "Панцирь-С" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Комплекс стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.