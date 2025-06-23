"Ростех" сообщил о начале поставок в войска мини-ракет для "Панцирей"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") начал поставки российским военным новых зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов "Панцирь", сообщили в "Ростехе" в понедельник.

"Партия мини-ракет в рамках государственного оборонного заказа отгружена Минобороны России", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Новые мини-ракеты позволяют существенно увеличить боекомплект "Панциря" - до 48 боеприпасов. В результате комплекс может перехватывать большее число воздушных целей, например, беспилотников. Таким образом, противнику будет гораздо сложнее "разрядить" боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО", - сказал индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, которого цитирует пресс-служба.

В ходе испытаний были подтверждены основные характеристики мини-ракет и правильность реализованных в них технических решений, отметили в "Ростехе".

"Расчеты "Панцирей" могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей", - сказали в госкорпорации.

"Высокоточные комплексы" впервые продемонстрировали мини-ракеты для "Панциря" на международной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. Российской публике новые ракеты были представлены в том же году на выставке "Флот-2024" в Кронштадте.

По официальной информации, "Панцирь" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Комплекс стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.