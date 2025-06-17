Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после дальнего похода

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" после успешного выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулся во Владивосток, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"На причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором командующий флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи кораблей за стойкость и профессионализм, проявленные в ходе длительного похода, а также отметил высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения задач корабли ТОФ прошл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​и порядка 24 тыс. морских миль, преодолев более 10 морей и два океана - Индийский и Тихий, посетили с деловыми заходами девять государств.

Отряд кораблей ТОФ принял участие в многостороннем учении "Комодо-2025" в Индонезии, в трехстороннем военно-морском учении "Морской пояс безопасности - 2025", организованном иранской стороной, в учении "Аравийский муссон" c пакистанскими кораблями, в традиционном военно-морском учении "Индра Нэви-2025" с кораблями ВМС республики Индия, а также в военно-морском учении типа PASSEX c кораблями республики Бангладеш и Королевства Таиланд. В ходе учений неоднократно применялась палубная авиация - вертолет Ка-27м.