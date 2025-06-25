Морская авиация ТОФ в ходе учения отрабатывает поиск подводных лодок и кораблей "противника"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н в ходе учения с силами Тихоокеанского флота ведут поиск подводных лодок и надводных кораблей условного противника в Тихом океане и Охотском море, сообщила в среду пресс-служба ТОФ.

Для этого используются радиолокационные средства обнаружения и гидроакустические буи на всем диапазоне глубин, говорится в сообщении.

В свою очередь экипажи вертолетов Ка-29 и Ка-27 различных модификаций на первом этапе учения отработали вывод сил из-под удара, а также элементы по перебазированию на площадки рассредоточения и маскировки авиационной техники на местности.

"По учению часть палубных вертолётов перебазирована на корабли для поддержки действий корабельных тактических групп в море", - информирует пресс-служба.

Самолёты транспортной авиации Ан-12 и Ан-26 выполнили задачи по перевозке личного состава и вооружения с перебазированием на запасные аэродромы.

"На заключительном этапе учения противолодочные самолёты выполнят учебное бомбометание по целям, имитирующим надводный корабль условного противника, а вертолёты проведут пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбы из авиационных пушек", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что за время учения совершено более 40 вылетов авиационной техники различных типов.

Как сообщалось, с 16 по 30 июня в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится плановое учение с силами ТОФ. Всего к манёврам привлекается до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 30 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, более пяти тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, а также боевые расчёты БРК "Бал" и "Бастион".