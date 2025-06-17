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147 беспилотников уничтожены над территорией России минувшей ночью

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на вторник ликвидировали 147 дронов над десятью регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 23:30 по Москве 16 июня до 07:00 по Москве 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в период с 20:00 по Москве 16 июня до 07:00 по Москве 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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