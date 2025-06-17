С утра вторника над пятью регионами РФ сбиты 24 украинских БПЛА

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 8:00 до 12:00 по московскому времени вторника уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над пятью регионами России, сообщает министерство обороны РФ.

По данным ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ведомства, 14 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре - над территорией Калужской области, три - над территорией Тульской области, два - над территорией Республики Крым и один - над территорией Белгородской области.