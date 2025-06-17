Принят закон о штрафах за невнесение информации в систему бронирования авиабилетов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит административные штрафы за нарушение порядка размещения информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).

Документ (№764329-8) правительство внесло в парламент в ноябре 2024 г.

Согласно поправкам в КоАП, неразмещение перевозчиком информации об условиях договора воздушной перевозки в системе при оформлении билета, багажа в электронной форме может повлечь штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

Нарушение оператором АИС ОВП требований к обращению с системой, базами данных, входящими в ее состав, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 80 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

В пояснительной записке авторы отмечают, что в последнее время возросло количество нарушений правил размещения информации в российской системе бронирования авиабилетов. Это связано с тем, что в действующем законодательстве нет норм, обеспечивающих контроль за соблюдением этих требований.

"Необходимость введения указанного регулирования обусловлена участившимися жалобами пассажиров, связанными с предоставлением неправильной информации о вылете воздушного суда, некорректным оформлением авиабилетов, что в последующем приводило к финансовым потерям пассажиров. В частности, ежегодно от пассажиров только в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 жалоб различного характера на действия перевозчиков", - говорится в пояснительной записке.

Из итогового текста принятого закона депутаты убрали такую меру, как приостановление работы авиаперевозчиков в качестве административного наказания за невнесение информации в систему бронирования авиабилетов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.