Минтранс хочет обязать операторов систем бронирования авиабилетов хранить данные пассажиров

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Минтранс может ввести требование к операторам систем бронирования авиабилетов по хранению персональных данных пассажиров.

Проект такого постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

К персональным данным, согласно проекту, относятся номер телефона, который указывается пассажиром при оформлении билета, адрес электронной почты, данные учетной записи, IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация, сведения об электронном платежном средстве.

В связи с тем, что сейчас операторы систем бронирования не обязаны хранить такие данные, их передача в "централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств" не обеспечивается должным образом, говорится в пояснениях к проекту. Кроме того, Минтранс считает недостаточными существующие требования, влияющие "на обеспечение независимости от зарубежных сервисов", в том числе выделено отсутствие требования к применению сертифицированных средств защиты информации. Соблюдение таких требований операторами систем, по оценкам Минтранса, обойдется в 183 тысячи рублей.

Публичное обсуждение проекта продлится до 4 сентября. В случае согласования он может вступить в силу 1 марта 2026 года.

В 2019 году вышло постановление правительства об обязательной локализации серверов систем бронирования билетов, используемых авиакомпаниями для внутренних перевозок. Решение было направлено на обеспечение конфиденциальности данных и противодействие актам незаконного вмешательства. К ноябрю 2022 года все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы оформления перевозок, сообщал Минтранс. Таких системы две - "Леонардо" (создана АО "Сирена Трэвел" в партнерстве с "Ростехом") и ORS одноименного разработчика. "Леонардо" на данный момент пользуются более 60 российских перевозчиков, среди иностранных эксплуатантов - "Белавиа" и венесуэльская Conviasa. Крупнейшие пользователи ORS - S7 и "Азимут".

До введения антироссийских санкций 2022 года большинство российских авиакомпаний пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" - американской Sabre, "Победа" - Navitaire (также США), S7 и "Уральские авиалинии" - испанской Amadeus.

