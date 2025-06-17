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В РФ начали применять комплекс "Панцирь" с 48 ракетами и новые комплексы РЭБ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные для обороны объектов от атак беспилотников начали применять новые комплексы "Панцирь" с 48 ракетами, комплексы радиоэлектронной борьбы "СЕРП" и мини-радары для обнаружения дронов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Панцирь" модели "СМД-Е" отличается от предыдущей модели тем, что там установлены мини-ракеты и боекомплект увеличился в четыре раза. Сегодня вместо 12 - 48 ракет. Это очень важно для того, чтобы обеспечивать защиту от беспилотников, потому что 12 ракет порой не хватает, если идет массовый налет. Но 48, конечно, это намного лучше, и наши военные очень этому рады", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

"У нас появилась новая система, новый комплекс, называется "СЕРП ВС13Д". Он способен обнаруживать и подавлять, в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. Этот "СЕРП" сегодня у нас стоит на многих наших предприятиях оборонных, в том числе на боеприпасных, и тем самым он защищает достаточно хорошо от налета беспилотников", - сообщил глава "Ростеха".

Также, по его словам, холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") создал систему контроля воздушного пространства. "Это мини-радары, они улавливают малозаметные цели в виде беспилотников. Естественно, если они работают в паре с "Панцирем", это очень эффективно. Ну, и если это просто стоит в качестве обнаружения малозаметных целей, то информация идет сразу в штаб управления системой ПВО, и там уже принимаются определенные меры по уничтожению", - пояснил Чемезов.

Сергей Чемезов Ростех
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