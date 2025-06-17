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Производство военной техники предприятиями "Ростеха" выросло в десятки раз за четыре года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Производство боевой техники предприятиями государственной корпорации "Ростех" по сравнению с 2021 годом увеличилось в десятки раз, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Что касается гособоронзаказа. У нас 80 процентов всего вооружения, которое используется на СВО, производится нашими предприятиями. И за 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов на ствольную артиллерию - в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков - в 2,1 раза, снарядов для реактивных систем залпового огня - в 1,7 раза", - сказал Чемезов во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Чемезов отметил, что данные показатели - "только за один год, а если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство".

По словам Чемезова, в целом исполнение гособоронзаказа традиционно на достаточно высоком уровне, составляет 99,5%, а по критически важным позициям - 100%.

Сергей Чемезов Ростех
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