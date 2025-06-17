Кубань из-за засухи ввела режим ЧС на севере региона

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края ввели режим ЧС в восьми муниципалитетах из-за продолжительной засухи, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Во вторник Кондратьев провел предуборочное совещание в Гулькевичском районе края.

"Сегодня ситуация непростая. Засуха внесла серьезные коррективы в формирование будущего урожая. Примерно 45% озимых в хорошем состоянии, 40% - в удовлетворительном, почти 15% - в плохом. Наиболее сложная ситуация с засухой в северной зоне, где сосредоточена почти половина всего озимого клина Кубани. Поэтому в восьми муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации. Это позволит оказать поддержку пострадавшим хозяйствам, сохранить экономику и коллективы", - сказал Кондратьев.

Он призвал аграриев использовать механизмы агрострахования. "На эти цели направляем субсидии. В этом году свыше 410 млн рублей. Те, кто воспользовался данной мерой поддержки, сейчас смогут получить выплаты за погибшие посевы", - отметил он.

Вице-губернатор края Андрей Коробка, участвующий в совещании, доложил, что режим ЧС муниципального характера введен в Каневском, Павловском, Ейском, Щербиновском, Староминском, Кущевском, Крыловском и Ленинградском районах.

"В краевом Минсельхозе сформирован координационный штаб для оперативного реагирования на проблемные вопросы, в особенности в период уборки урожая. Подобные оперативные группы будут и на уровне муниципалитетов", - пообещал Коробка.

О планах ввести режим ЧС в северной части края из-за засухи и дефицита продуктивной влаги в почве Кондратьев сообщил в начале июня в ходе посещения агропредприятия в Ленинградском районе. Тогда отмечалось, что ситуация на полях может еще ухудшиться, необходим перепад температур и дожди.

Площадь сева озимых культур под урожай 2025 года составляет 1,8 млн га (на уровне прошлого года), в том числе - 1,6 млн га отведено под пшеницу.

Яровыми культурами в регионе также засеяно 1,8 млн га - на уровне прошлого года. Состояние яровых не вызывает опасения, отмечал ранее Кондратьев.

По итогам уборочной кампании 2024 года регион собрал 13,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом риса (-3,5% к уровню предыдущего года). Вместе с тем урожай пшеницы вырос на 6,3% - до 10,2 млн тонн. Средняя урожайность по краю составила 62,3 ц/га.