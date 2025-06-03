Краснодарский край введет режим ЧС на севере региона из-за засухи

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краснодарский край введет режим ЧС в северной части региона из-за продолжительной засухи.

"Сегодня мы обеспокоены состоянием посевов на всем севере края. Не хватает влаги, за всю весну выпало на 200 мм (осадков - ИФ) меньше нормы. Сейчас нужен любой, даже самый малейший дождь. Но повлиять на погоду мы не можем", - написал в своем телеграмм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе посещения агропредприятия в Ленинградском районе, где выращивают озимую пшеницу.

Он подчеркнул, что в этих сложных условиях необходимо сохранить и урожай, и экономику сельхозпредприятий.

"Рассмотрим вопрос о введении режима ЧС в муниципалитетах северной зоны Кубани. Сегодня мы должны сделать все, чтобы компенсировать убытки нашим хлеборобам. В первую очередь - сохранить рабочие коллективы", - добавил губернатор.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, Кондратьев поручил вице-губернатору Андрею Коробке проработать вопрос о введении режима ЧС.

Профессор кафедры общего и орошаемого земледелия Кубанского государственного аграрного университета Валентина Василько сообщила, что дефицит продуктивной влаги в почве осложняет развитие растений и вызывает опасения за состояние урожая.

"Ситуация может ухудшиться из-за отсутствия влаги. Нужен перепад температур, чтобы была роса, и хотя бы небольшой дождь. Для поддержки аграриев важно объявить режим ЧС по засухе. Также необходимо правильно настроить жатки, от этого будут серьезно зависеть возможные потери урожая", - сказала Василько в ходе посещения агропредприятия.

Как сообщалось, площадь сева озимых культур под урожай 2025 года составляет 1,8 млн га (на уровне прошлого года), в том числе - 1,6 млн га отведено под пшеницу.

Яровыми культурами в регионе также засеяно 1,8 млн га - на уровне прошлого года. Состояние яровых не вызывает опасения, отмечал ранее Кондратьев.

По итогам уборочной кампании 2024 года регион собрал 13,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом риса (-3,5% к предшествующему году). Вместе с тем, урожай пшеницы вырос на 6,3% - до 10,2 млн тонн. Средняя урожайность по краю составила 62,3 ц/га.